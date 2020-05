Czechy: 10 Polaków wśród zakażonych w kopalni Darków

W piątek rano służby informowały, że testy na koronawirusa przeprowadzone wśród pracowników kopalni wykazały, iż czterech polskich obywateli zakażonych jest SARS-CoV-2. Około południa podano, że z pozytywnym wynikiem jest kolejnych sześciu Polaków.

Jak poinformowała PAP konsul generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz, jeden z czterech Polaków, u którego stwierdzono obecność koronawirusa, został objęty czternastodniową kwarantanną w miejscu zakwaterowania w Czechach. Trzech pozostałych znajduje się w Polsce. Konsul podkreśliła, że stacja sanitarno–epidemiologiczna w Ostrawie jest w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi w Polsce i na bieżąco wymieniane są między nimi informacje o zakażonych.

Według dyrektor krajowej (wojewódzkiej) stacji sanitarno-epidemiologicznej w Ostrawie Pavli Svrczinovej łącznie pozytywne wyniki testów stwierdzono u 150 osób. Z 30 z nich epidemiolodzy wciąż nie mogą nawiązać kontaktu. – Poszukujemy jeszcze niektórych górników z pozytywnym wynikiem (testów), do których nie mamy telefonów. To po prostu beznadziejne – powiedziała Svrczinova, cytowana przez agencję CTK.

Zwróciła uwagę, że u 40 proc. zakażonych nie występowały żadne objawy choroby COVID-19; niektórzy skarżyli się na zmęczenie, ale przypisywali to męczącemu charakterowi pracy. Jak powiedziała Svrczinova, największym zagrożeniem jest więc to, że mogą być nosicielami koronawirusa, nie wiedząc o tym, i zarażać kolejne osoby. Zainfekowany został m.in. syn jednego z górników, w konsekwencji czego na kwarantannę trafiło 13 jego szkolnych kolegów i dwie nauczycielki.

Badania przesiewowe potrwają przez cały weekend i najprawdopodobniej zakończą się w poniedziałek. Rzeczniczk Kopalni Ostrawsko-Karwińskich (OKD), do których należy kopalnia Darków, Nadia Chattova powiedziała, że testy prowadzone są tylko wśród pracowników tej jednej kopalni. OKD, jedyny producent węgla kamiennego w Czechach, prowadzi eksploatację łącznie w czterech kopalniach. Podczas sobotnich i niedzielnych zmian prace w Darkowie mają być ograniczone do minimum, a górnicy nie będą w tym czasie wykonywać żadnych prac w innych zakładach. Do pomocy służbom sanitarnym w Ostrawie skierowano mobilne zespoły lekarzy i medyków wojskowych. Pracują przy pobieraniu materiału i transporcie próbek do laboratoriów.

W Darkowie obowiązują szczególne zasady bezpieczeństwa sanitarnego, ale ich ścisłe przestrzeganie może być problematyczne - wskazuje dziennik "Mlada Fronta Dnes". Jak zaznaczono, nie ma mowy o utrzymaniu dystansu przy pracy pod ziemią ani np. w łaźniach. W kopalni Darków pracuje około 2400 osób, w całym koncernie 8400.

