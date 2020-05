Brian May miał zawał serca. "Byłem bliski śmierci"

Brian May za pomocą Instagrama poinformował fanów, że przeszedł zawał serca.

Muzyk przekazał, że przez 40 minut odczuwał ucisk w klatce piersiowej oraz silny ból ramion. Słynny gitarzysta trafił do szpitala, gdzie musiał przejść operację. Okazało się, że miał zablokowane trzy tętnice, co wiązało się z zagrożeniem, że zostanie zablokowany dopływ krwi do serca. Lekarze wszczepili gitarzyście trzy stenty. May został już wypisany ze szpitala.

"Hmm... Atak Serca, co? Cóż, zawsze martwiłem się trochę o tytuł tego albumu [Sheer Heart Attack to tytuł trzeciej płyty Queen]. Zastanawiałem się, czy mogłoby to zdenerwować osoby, które mieli zawał serca. Właściwie odczuwam ulgę, kiedy jestem w tym klubie - i wcale mnie ta nazwa nie denerwuje! Dbajcie o siebie" – napisał May na Instagramie.

