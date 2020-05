Francuski rząd cofa zgodę na leczenie COVID-19 tym lekiem. "Znaczny wzrost śmiertelności"

Decyzja ta jest skutkiem niekorzystnej opinii Wysokiej Rady Zdrowia Publicznego (HCSP), która zaleciła we wtorek, żeby zaprzestać przepisywania hydroksychlorochiny w leczeniu szpitalnym COVID-19. HCSP zaleciła "ponowną ocenę stosunku korzyści do ryzyka dla tego leku w trwających badaniach". Krajowa Agencja Bezpieczeństwa Leków i Produktów Zdrowotnych (ASNM) zaleca nawet, by zaprzestano badań klinicznych z hydroksychlorochiną.

Od końca marca hydroksychlorochina, lek o działaniu przeciwmalarycznym, mogła być przepisywana w szpitalach pacjentom ciężko chorym na COVID-19.

Prestiżowe czasopismo naukowe "The Lancet" w publikacji z 22 maja podważyło skuteczność leczenia pacjentów z COVID-19 hydroksychlorochiną, wskazując na znaczny wzrost śmiertelności w trakcie terapii.

Prekursor leczenia hydroksychlorochiną we Francji prof. Didier Raoult w wywiadach udzielanych francuskim mediom ostro skrytykował odrzucenie medykamentu w terapii COVID-19. Badanie opisywane w "The Lancet" nazwał "niechlujnym". – Przeprowadziliśmy 13 tys. testów diagnostycznych metodą PCR u prawie 50 tys. pacjentów – przekonywał prof. Raoult w telewizji LCI. – Zdiagnozowaliśmy 5 tys. przypadków i wiele z nich zostało wyleczonych hydroksychlorochiną – zaznaczył. Prof. Raoult zapowiedział, że w najbliższym czasie opublikuje badania, które mają udowodnić skuteczność stosowania leku w terapii COVID-19.