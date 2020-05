Koronawirus w Rosji. Liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 4 tys.

Ogólna liczba zakażeń od początku pandemii sięgnęła w czwartek 379 051, po wykryciu w ciągu ostatniej doby 8371 nowych infekcji. Dzień wcześniej wskaźnik ten wynosił 8338.

Liczba testów wzrosła do ponad 9,7 mln, bowiem od środy wykonano w Rosji 285 tysięcy badań na obecność koronawirusa.

Tymczasem ministerstwo zdrowia opublikowało rekomendacje, zgodnie z którymi do danych o śmiertelności i zakażeniach nie będą włączane osoby, u których wynik testu na obecność koronawirusa jest pozytywny, ale które "nie mają skarg". Zdaniem niezależnego portalu Meduza oznacza to, że nie będą do statystyk wliczane osoby niewykazujące objawów. Tymczasem - jak się ocenia - takie osoby są nosicielami wirusa i mogą być źródłem dalszych zakażeń.

Jednocześnie ministerstwo zaleciło, by COVID-19 wykazywać wśród przyczyn śmierci pacjentów zakażonych, ale zaznaczać jednocześnie, czy dana osoba zmarła z powodu koronawirusa czy z powodu innej choroby.

Mimo ogłoszenia, że szczyt epidemii w Rosji minął, władze odwołały planowane na lipiec spotkania organizacji międzynarodowych w Petersburgu. Miał się tam odbyć szczyt BRICS i Szanghajskiej Organizacji Współpracy.