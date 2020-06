Pierwszy amerykański lot załogowy od lat. Falcon 9 wystartował

Jest to pierwszy lot załogowy na Międzynarodową Stację Kosmiczną z terenu USA od dziewięciu lat. Przez ostatnie lata wymiana członków załogi stacji odbywała się wyłącznie za pomocą rosyjskich statków Sojuz.

Zgodnie z planem rakieta Falcon 9 dotarła na orbitę dziewięć minut po starcie. Wówczas doszło do odłączenia się kapsuły Dragon z załogą, która następnie zadokuje do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Statek jest zaprojektowany w taki sposób, by proces ten dokonał się automatycznie. Wciąż nie wiadomo jak długo astronauci pozostaną w kosmosie, ale szacuje się, że od 1 do 3 miesięcy. Misja Demo-2 to wspólne przedsięwzięcie NASA i firmy znanego miliardera Elona Muska - SpaceX.

Na kanale NASA na Youtube można obejrzeć transmisję z wydarzenia.