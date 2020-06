Władimir Putin zatwierdził doktrynę użycia broni jądrowej

Ponad 180 tys. zakażonych, ponad 8,5 tys. zgonów. Tragiczny bilans koronawirusa w Niemczech

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Niemczech wzrosła w ciągu ostatniej doby o 213 do 182 028 – poinformował we wtorek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Z powodu COVID-19 zmarło w RFN w ciągu doby 11 osób, co...