Książę William w czasie epidemii pracował jako wolontariusz

Białoruś: 41 ciężarówek z pomocą z Polski dotarło do Mińska

Pomoc humanitarna do walki z epidemią koronawirusa dotarła do białoruskiej stolicy. W 41 ciężarówkach przetransportowano do Mińska maski, środki do dezynfekcji, lekarstwa oraz respiratory. Część pomocy trafiła na Grodzieńszczyznę.