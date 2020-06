Finanse UE powiązane z praworządnością? Zastanawiające słowa Heiko Maasa

Maas podkreśla, że wśród państw Europy Środkowej i Wschodniej kwestie bezpieczeństwa nadal odgrywają pierwszorzędne znaczenie. Polityk podkreśla, że w tych państwach ciągle jest w nich aktualna pamięć o Związku Sowieckim, którą przenoszą na dzisiejszą Rosję.

Szef niemieckiej dyplomacji podkreśla, że chce, aby jego państwo stanowiło "most" między wschodem i zachodem Europy. "Opowiadam się za nową polityką wschodnią, ukierunkowaną na to, by utrzymać w Unii Europejskiej sąsiednie państwa środkowo- i wschodnioeuropejskie, i zapobiec, by odnosiły one wrażenie, że są członkami drugiej kategorii" – podkreślił.

Dziennikarz zapytał też ministra o "problemy z przestrzeganiem norm państwa prawa" w Polsce i na Węgrzech.

"Musi być jasne, że praworządność jest jedną z podstawowych wartości UE. Dojdzie też przypuszczalnie do dyskusji, czy pomoc finansowa Unii Europejskiej nie powinna być bardziej powiązana z przestrzeganiem praworządności. Także ta kwestia będzie tematem naszej prezydencji" – podkreślił w odpowiedzi.

