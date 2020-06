Sytuacja na Ukrainie się pogarsza. Padł kolejny rekord zakażeń

Rośnie liczba hospitalizowanych i zapełnienie miejsc w szpitalach – podkreślił w piątek minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

Łączny bilans zainfekowanych zwiększył się do 34 984, zmarłych – do 985, a ozdrowieńców – do 16 033.

Kolejny dzień z rzędu najwięcej przypadków wykryto w obwodzie lwowskim (142). Ogółem najwięcej infekcji SARS-CoV-2 potwierdzono dotąd w obwodzie czerniowieckim (4211), w Kijowie (4176) i w obwodzie lwowskim (3540).

W ciągu ostatniej doby przeprowadzono ponad 19 tys. testów na koronawirusa; ogółem przeprowadzono ok. 542 tys. testów metodą PCR i ok. 115 tys. testów na przeciwciała koronawirusa.

W związku z rosnącą liczbą zakażeń rząd przedłużył w środę do końca lipca tzw. adaptacyjną kwarantannę, polegającą na dostosowywaniu ograniczeń do sytuacji epidemicznej w danym obwodzie. Minister ochrony zdrowia zapowiedział w piątek, że jego resort będzie inicjował wprowadzenie ostrzejszych restrykcji w niektórych regionach.

