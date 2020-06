Hiszpania: W barach i restauracjach brakuje klientów

Lekarka z Mediolanu: Koronawirus ma dalej tę samą siłę, ale jest go mniej

Koronawirus ma dalej tę samą siłę, ale jest go mniej i w mniejszych dawkach dociera do ludzi – powiedziała PAP lekarz medycyny Joanna Heyman-Salvade z Mediolanu.Tak odniosła się do zjawiska, jakim jest rosnąca liczba osób "lekko...