Bilans zgonów z powodu COVID-19. Najnowsze dane

Polscy strażacy ruszają na pomoc Ukrainie i Mołdawii. "Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie"

Strażacy wyruszyli w środę rano na Ukrainę i do Mołdawii z transportem darów rządu polskiego o wartości 3 mln zł. 12 samochodów ciężarowych ze sprzętem do walki z pandemią koronawirusa jedzie na Ukrainę, a 4 do Mołdawii - poinformował...