Hiszpania: Przymusowa izolacja w części Galicji w związku ze wzrostem liczby zakażeń

"To największy krok w kierunku normalności". Premier Wielkiej Brytanii apeluje, by tego nie zepsuć

Brytyjski premier Boris Johnson powiedział, że sobotnie poluzowanie restrykcji wprowadzonych z powodu epidemii koronawirusa jest największym, jak do tej pory, krokiem w kierunku normalności i ponownie zaapelował do rodaków, by nie zepsuć...