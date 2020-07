Biden zapowiada unieważnienie decyzji Trumpa

"Amerykanie czują się bezpieczniejsi, kiedy Ameryka jest zaangażowana we wzmacnianie globalnego zdrowia. Pierwszego dnia mojej prezydentury dołączę ponownie do WHO i potwierdzę nasze światowe przywództwo" – napisał Biden na Twitterze.

Wcześniej we wtorek Trump oficjalnie wycofał USA z WHO, zarzucając jej spóźnioną reakcję na pandemię koronawirusa.

Prezydent USA zarzucał wielokrotnie WHO, że "jej liczne błędy przyczyniły się do tak wielu przypadków śmierci".

Przedstawiciele WHO odradzali państwom zamykanie granic dla Chin na przełomie stycznia i lutego. Argumentowali wówczas, że restrykcje dotyczące podróży mogą wywołać więcej złego niż dobrego, bo utrudnią wymianę informacji, zakłócą łańcuchy dostaw sprzętu medycznego i uderzą w gospodarki krajów.

Prezydent USA jest jednym z wielu polityków i komentatorów na Zachodzie, którzy krytykowali stosunek Światowej Organizacji Zdrowia do Pekinu. WHO i jego dyrektorowi generalnemu Tedrosowi Adhanom Ghebreyesusowi zarzucano przede wszystkim bezkrytyczny stosunek do informacji podawanych przez chiński rząd w początkowej fazie epidemii, mimo że istniały podejrzenia o tuszowanie danych przez chińskie władze.

