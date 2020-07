Bośnia i Hercegowina: Z powodu COVID-19 zmarł 53-letni minister

Bukvarević był członkiem rządu Federacji Bośni i Hercegowiny, czyli jednej z dwóch autonomicznych jednostek, obok Republiki Serbskiej, na które podzielona jest BiH.

Minister był hospitalizowany z powodu komplikacji spowodowanych koronawirusem; od poniedziałku był pod respiratorem - podała klinika uniwersytecka w Sarajewie.

W liczącej 3,5 mln mieszkańców BiH stwierdzono 11 tys. zakażeń koronawirusem; zmarło z tego powodu ponad 300 osób.

Bośnia i Hercegowina, do której wróciła epidemia, ma prawie 100 zakażeń na 100 tys. mieszkańców, co według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest jednym z najwyższych wskaźników w Europie

61-letni Fadil Novalić, premier muzułmańsko-chorwackiej części BiH, również zarażony COVID-19, wyzdrowiał i opuścił szpital w ubiegłym tygodniu.

