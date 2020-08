Biały Dom o powstańcach: Bohaterowie cywilizacji zachodniej

Gdzie jest dokumentacja rzezi Woli? Co z niemieckim rabunkiem w Warszawie?

Materiału fotograficznego z rzezi Woli do tej pory nie mamy, ale to nie oznacza, że go nie ma. Rabunek dokonany przez Niemców w czasie Powstania Warszawskiego cały czas czeka na oszacowanie – mówi DoRzeczy.pl prof. Grzegorz Kucharczyk z...