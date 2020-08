Sekretarz stanu USA przyleci do Polski

Sekretarz stanu USA rozpoczyna w przyszłym tygodniu objazd kilku krajów Europy Środkowej i Zachodniej. Ma on zwiążek z decyzją Pentagonu o przesunięciu wojsk amerykańskich z Niemiec. Ok. 1 tys. żołnierzy przybędzie do Polski, gdzie zostanie umieszczone wysunięte dowództwo V Korpusu sił lądowych USA.

Według serwisu Politico, Pompeo będzie rozmawiać m.in. o tym, jak decyzja o relokacji wojsk z Niemiec wpłynie na spójność polityki obronnej NATO. Innymi tematami rozmów będą stosunki Zachodu z Chinami oraz przyszłość technologii 5G.

Sekretarz stanu USA ma rozpocząć objazd od Pragi, gdzie spotka się z premierem Andrejem Babisiem. Pompeo uda się następnie do Słowenii, a w sobotę 15 sierpnia przyleci do Warszawy, gdzie weźmie udział w oficjalnych obchodach 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Tego dnia ma dojść również do podpisania umowy o polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej. Umowa o wzmocnionej współpracy obronnej (Enhanced Defence Cooperation Agreement) reguluje zasady, na jakich w Polsce będą stacjonować amerykańscy żołnierze.