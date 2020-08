Strzelanina przed Białym Domem. Ewakuacja Trumpa

Trump wrócił do na konferencję prasową kilka minut później, potwierdzając strzelaninę.

– Na zewnątrz Białego Domu doszło do strzelaniny i wydaje się, że jest pod kontrolą. Chciałbym podziękować Secret Service za wykonanie ich zawsze szybkiej i bardzo efektywnej pracy – powiedział Trump, kiedy wrócił.

– Czuję się bardzo bezpiecznie w Secret Service. To fantastyczni ludzie. To najlepsi z najlepszych. Są dobrze wyszkoleni – dodawał prezydent USA.

Secret Service podało w oświadczeniu późnym wieczorem w poniedziałek, że incydent rozpoczął się, gdy 51-letni mężczyzna zgłosił się do oficera Secret Service w pobliżu Białego Domu. „Podejrzany podszedł do funkcjonariusza i powiedział mu, że ma broń. Podejrzany następnie odwrócił się, podbiegł agresywnie do funkcjonariusza i wyciągnął przedmiot z ubrania” – głosi oświadczenie. "Następnie przykucnął, jakby chciał strzelić z broni. Oficer Secret Service pozbawił go broni, uderzając osobnika w tułów".

Dwa źródła organów ścigania poinformowały CNN, że ranny nie był uzbrojony.

Secret Service poinformowało, że kompleks Białego Domu nie został naruszony podczas incydentu „i żadnemu z chronionych przez Secret Service nigdy nie groziło niebezpieczeństwo”.

"Biuro Odpowiedzialności Zawodowej Secret Service przeprowadzi wewnętrzną kontrolę zachowania funkcjonariusza" – dodano w oświadczeniu.

