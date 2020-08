Angela Merkel będzie rozmawiała z Gretą Thunberg o klimacie

Obie nastolatki będą przekonywały polityk o potrzebie bardziej dynamicznych działań zmierzających do ocalenia klimatu. Z powodu pandemii koronawirusa nie jest możliwe organizowanie Piątków dla Przyszłości, czyli cotygodniowych marszy będących wyrazem protestu młodych ludzi przeciwko bierności władz wobec zmian klimatycznych.

Thunberg krytykowała otwarcie niemieckiej elektrowni węglowej Datteln 4 w Zagłębiu Ruhry. "To wstydliwy dzień dla Europy" – napisała w maju na Twitterze szwedzka aktywistka klimatyczna.

Elektrownia Datteln IV w Nadrenii Północnej-Westfalii była budowana od 2007 roku i kosztowała 1,5 miliarda euro. Otwarcie jej po tak wielu latach od rozpoczęcia budowy wynikało z usterki konstrukcyjnej oraz sądowych i politycznych sporów. Co więcej, w ubiegłym roku negatywną opinię ws. uruchomienia Datteln IV wydała rządowa komisja ekspertów. Mimo to niemieckie władze zgodziły się, by elektrownia rozpoczęła komercyjną produkcję energii elektrycznej.

Czytaj także:

Minister zdrowia podał się do dymisji. "Wracam do zawodu"Czytaj także:

Działacze pro-life chcą ustawowego zakazu marszów LGBT