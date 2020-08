"Zamieniłaś ogród w cmentarz". Melania Trump w ogniu krytyki

Żona prezydenta USA musiała zmierzyć się z falą negatywnych komentarzy na Twitterze po tym, jak postanowiła zmienić aranżację ogrodu na tyłach Białego Domu.

Melania Trump zdecydowała, że przepełniony kwiatami i drzewami czereśni ogród nabierze nieco bardziej minimalistycznego charakteru.

Jak informuje Biały Dom, żona Trumpa postanowiła wrócić do dawnego wyglądu ogrodu i zaproponowała nawiązanie do projektu Bunny'ego Mellona, który w 1962 roku stworzył koncepcję, którą zaakceptował ówczesny prezydent, John F. Kennedy. W miejsce kolorowych kwietników i drzew zakłada on rabaty w prostej formie i kolorze, w których królują białe i równo przycięte krzewy.

Minimalistyczny projekt raczej nie przypadł do gustu internatom.

"Zamieniłaś klomby na cmentarz", "Trumpowie zamienili rajski ogród na parking", "Co za wstyd, Melania zniszczyła coś pięknego i zrobiła z tego bezbarwną i nudną przestrzeń", "Fakt, że zmieniacie wszystko na biało, nie wybieli mieszkańców tego miejsca" – można przeczytać w komentarzach.

