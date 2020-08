Nagła rezygnacja unijnego komisarza. Powód jest zaskakujący

Przed tygodniem Hogan wziął udział w kolacji, zorganizowanej przez parlamentarny klub golfowy, na której obecnych było 81 osób, choć dzień wcześniej irlandzki rząd ogłosił przywrócenie w trybie natychmiastowym niektórych restrykcji, w tym m.in. zmniejszenie maksymalnego limitu uczestników zgromadzeń w pomieszczeniach zamkniętych z 50 do sześciu osób.

Ponadto wcześniej, po przyjeździe 31 lipca z Brukseli do Irlandii, w nie poddał się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie.

W związku z udziałem w kolacji klubu golfowego do dymisji podali się już minister rolnictwa i wicelider współrządzącej partii Fianna Fail, Dana Calleary oraz przewodniczący Senatu Jerry Buttimer, zaś w niedzielę premier Micheal Martin zasugerował, że również Hogan "powinien rozważyć swoją pozycję".

We wtorek Hogan złożył wyjaśnienia przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, zaś później przekonywał w irlandzkiej telewizji RTE, że 5 sierpnia poddał się testowi na obecność koronawirusa, a ponieważ nie wykazał on zakażenia, uznał, iż zwalnia go to z obowiązku izolacji przez pozostałe dni. Przekonywał, że nie złamał przepisów, choć przyznał, że popełnił błędy i czuje się zakłopotany sytuacją.

Jednak irlandzkie ministerstwo zdrowia wyjaśniło, że negatywny wynik testu nie zwalnia z obowiązku kwarantanny, o ile dany kraj nie znajduje się na rządowej "zielonej liście", a Belgia na niej nie jest. Natomiast szefowie trzech partii tworzących koalicję rządową w Irlandii wydali wspólne oświadczenie, w którym napisali, iż opóźnione i niechętne przekazywanie przez Hogana informacji na temat jego pobytu w Irlandii podważyło zaufanie społeczne do wprowadzonych przez władze działań w związku z epidemią.

Hogan był komisarzem ds. handlu od 1 grudnia zeszłego roku, gdy stanowiska przejęła nowa komisja kierowana przez von der Leyen. W poprzedniej komisji, Jean-Claude'a Junckera, odpowiadał za rolnictwo. Natomiast jeszcze wcześniej był przez ponad trzy lata ministrem środowiska w rządzie irlandzkim.

