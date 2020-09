USA: 518 nowych zgonów na COVID-19

Od początku epidemii bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA wzrósł do 183 563. Najnowsze prognozy University of Washington głoszą, że przy zachowaniu obecnego trendu do 1 grudnia liczba ta wzrośnie do ok. 317 tys.

W poniedziałek Stany Zjednoczone przekroczyły 6 milionów wykrytych przypadków SARS-CoV-2. Druga pod tym względem na świecie Brazylia ma nieco ponad 2 miliony mniej.

Spośród wszystkich stanów najwięcej przypadków koronawirusa zdiagnozowano w Kalifornii (ponad 700 tys.) oraz w Teksasie i na Florydzie (w obu stanach więcej niż 600 tys.).

Sytuacja epidemiologiczna w USA pod koniec sierpnia poprawia się. – Jako kraj w ostatnim dniu sierpnia radzimy sobie wyraźnie lepiej niż w pierwszym dniu tego miesiąca – ocenia doktor Ashish Jha, dyrektor Global Health Institute na Uniwersytecie Harvarda.

– Liczba (wykrywanych) przypadków dziennie spadła. Liczba zgonów zaczyna spadać. Liczba hospitalizacji spadła. To dobre wiadomości –wylicza cytowany przez CNN Jha.

Jego zdaniem spowodowane jest to "głównie inteligentną polityką dotyczącą maseczek i zamykania barów w Teksasie, Arizonie i na Florydzie".

