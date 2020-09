W Szwecji stabilna sytuacja, w Danii i Norwegii znaczny wzrost zakażeń koronawirusem

W ciągu ostatniej doby w Szwecji potwierdzono 149 nowych przypadków koronawirusa, w Danii – 243, a w Norwegii – 132. Uwzględniając liczbę mieszkańców i dane z ostatnich dwóch tygodni, epidemia w Szwecji wyhamowuje, a w krajach sąsiednich rozprzestrzenia się.

W związku z trudną sytuacją epidemiczną duńskie władze wprowadziły dodatkowe obostrzenia w Kopenhadze i Odense, a także w kilkudziesięciu innych mniejszych gminach. Podjęto decyzję o zmniejszeniu maksymalnej liczby uczestników zgromadzeń ze 100 do 50, a także zamykaniu o północy barów i restauracji.

Natomiast w Norwegii duże ognisko koronawirusa wybuchło w ostatnich dniach w gminach Sarpsborg i Fredrikstad przy granicy ze Szwecją, gdzie koronawirusem zainfekowanych zostało ponad 200 osób, a 2,5 tys. osób przebywa w kwarantannie. Źródłem zakażenia okazały się obchody święta religijnego, zorganizowane przez lokalny związek muzułmański. Burmistrz Sarpsborg zapowiedział złożenie doniesienia na policję w związku z nieprzestrzeganiem przez organizatorów modlitw zasad epidemicznych.

W Szwecji od lata, z małymi okresowymi wyjątkami, spada krzywa nowych zakażeń. Dzieje się tak mimo rozpoczęcia roku szkolnego w połowie sierpnia, a także wysokiej liczby przeprowadzanych testów.

Szwedzkie władze nie chcą komentować sytuacji w krajach sąsiednich, które wcześniej lepiej radziły sobie w walce epidemią. Jak zauważył we wtorek dyrektor szwedzkiego Urzędu Zdrowia Publicznego Johan Carlson, "strategia Szwecji opiera się na zrównoważeniu, gdzie obywatele mając informacje sami mogą podejmować decyzje". – My zdobyliśmy w tym doświadczenie, wcześniej prowadząc kampanię na rzecz zmniejszenia spożycia antybiotyków czy zachęcając do dobrowolnych szczepień – podkreślił Carlson.

Szwedzka liberalna metoda walki z koronawirusem opiera się na rekomendacjach zamiast zakazach. Jedynym utrzymującym się obostrzeniem jest zakaz publicznych zgromadzeń powyżej 50 osób. Szwecja – jako jeden z nielicznych krajów – nie zdecydowała się wiosną na zamknięcie społeczeństwa. Uczyniły to natomiast Dania oraz Norwegia.

Według Carlsona do utrzymania korzystnego trendu rozwoju epidemii koronawirusa w Szwecji przyczyni się również zaoferowanie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie sezonowej. W ich przyjęciu pierwszeństwo będą miały osoby starsze, z grup ryzyka, kobiety w ciąży oraz pracownicy służby zdrowia. Po 1 grudnia program ten będzie dostępny dla wszystkich innych osób.

