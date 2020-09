Solidarna Polska chce uchwały Sejmu ws. Niemiec i Nord Stream 2

"Sejm Rzeczypospolitej wzywa rząd Republiki Federalnej Niemiec do natychmiastowego zaprzestania budowy gazociągu Nord Stream 2 jako projektu zagrażającego bezpieczeństwu energetycznemu Unii Europejskiej (UE), a w konsekwencji naruszającego traktatową zasadę solidarności energetycznej państw członkowskich" – brzmi fragment uchwały.

Napisano w niej, że Nord Stream 2 to projekt budowy infrastruktury do przesyłu gazu po dnie Morza Bałtyckiego z Rosji do Niemiec z pominięciem Polski, Białorusi i Ukrainy. "Nord Stream 2 stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy, w szczególności powoduje sytuację monopolizowania dostaw gazu ze Wschodu, a tym samym również dyktatu cenowego ze strony przedsiębiorstw kontrolowanych przez Federację Rosyjską" – napisano.

Według autorów projektu druga nitka Nord Stream podważa zasadę europejskiej solidarności energetycznej, przeczy regułom konsultacji i współpracy w ramach UE i jest skierowana na utrwalenie dominującej pozycji rosyjskiego Gazpromu, jako głównego dostawcy gazu do Europy Środkowo-Wschodniej.

W uchwale pojawia się również wątek otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego i Siergieja Skripala oraz przeprowadzenie ataku hakerskiego na Bundestag. "Powyższe przykłady obrazują brutalną politykę Federacji Rosyjskiej, stojącą w sprzeczności z zasadami wypracowanymi w okresie powojennym, które stanowią fundamenty Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego (NATO" – czytamy w dokumencie.

Posłowie Solidarnej Polski liczą na ponadpartyjne porozumienie w tej sprawie.