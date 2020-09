Księża zmuszani do złamania tajemnicy spowiedzi. Bulwersujące prawo uchwalone w Australii

Przyjęte właśnie przez Parlament stanu Queensland ustawy mają wzmocnić ochronę nieletnich przed wykorzystywaniem seksualnym. W jednej z nich zawarto definicję tajemnicy spowiedzi. Od teraz nie będzie ona uwzględniała informacji przekazanych kapłanowi podczas rozmowy w konfesjonale dotyczących seksualnego wykorzystywania dzieci.

"Molestowanie seksualne dziecka jest okrutnym przestępstwem, które rani jednostki, rodziny oraz może spowodować dodatkowe szkody dla całej społeczności" – czytamy w oświadczeniu uzasadniającym wprowadzenie zmian w prawie.

Przeciwko nowym rozwiązaniom dotyczącym tajemnicy spowiedzi protestuje australijski Kościół. Hierarchowie przyznają, że potrzeba zmian w prawie skutkujących nowymi metodami ścigania przestępców molestowania nieletnich oraz ich surowszego karania są niezbędne. Nie godzą się jednak na traktowanie spowiedzi jako źródła pozyskiwania informacji. Duchowni przypominają również, że każdy kapłan jest zobowiązany bronić tajemnicy spowiedzi za każdą cenę, również za cenę życia.

Każdy kapłan, który pozyska informacje o przestępstwie seksualnym wobec nieletniego może zachęcać ofiarę do szukania pomocy u specjalistów oraz namawiać ją do złożenia zawiadomienia do organów ścigania. Od teraz kapłani w stanie Queensland będą karani więzieniem za brak przekazania informacji uzyskanej od penitenta.

Jak podaje "The Guardian" nowe prawo zostało uchwalone w czwartek, pomimo protestów Kościoła katolickiego w Australii. Pozostałe stany również rozważają wprowadzenie podobnych rozwiązań. Kościół anglikański w Queensland wydał już oświadczenie, w którym zaznacza, że jego przepisy zezwalają kapłanom na przekazywanie informacji o przestępstwach seksualnych popełnionych na dzieciach pozyskanych podczas spowiedzi.

Czytaj także:

Horała: Wiceministrowie to tani, skromni robotnicy winnicy pańskiejCzytaj także:

Onet: Hołownia chce odebrać Lewicy i KO posłów. Padają konkretne nazwiska