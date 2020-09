53 osoby zmarły, 2,9 tys. nowych zakażeń. Niepokojące informacje z Ukrainy

Dzień wcześniej poinformowano o niemal 2,5 tys. potwierdzonych infekcjach.

Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w obwodzie tarnopolskim (390), a ogółem w kraju przeprowadzono ok. 48 tys. testów.

Łącznie zakażenie koronawirusem wykryto na Ukrainie u 159 702 osób, zmarło od początku pandemii 3264 chorych, a wyzdrowiało 70 810 pacjentów. W kraju jest 85 628 aktywnych przypadków SARS-CoV-2.

Do 31 października na Ukrainie trwa tzw. kwarantanna adaptacyjna, czyli dostosowywanie restrykcji i wytycznych sanitarnych do skali epidemii w danym regionie. Do 28 września obowiązuje też tymczasowy zakaz wjazdu dla obcokrajowców (poza pewnymi wyjątkami).