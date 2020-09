Londyn: Nie będzie sylwestrowego pokazu fajerwerków. Powodem koronawirus

– Mogę powiedzieć, że w tym roku nie będzie fajerwerków sylwestrowych jak w poprzednich latach. Po prostu nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w sylwestra zebrała się taka liczba osób – powiedział Khan w radiu LBC.

Jak dodał, władze miejskie pracują nad alternatywną formą przywitania nowego roku, w której ludzie będą mogli uczestniczyć ze swoich domów, i jak tylko podjęte zostaną decyzje, poinformuje on o tym, ale nie będzie to na pewno nic, co by skłaniało ludzi do gromadzenia się na ulicach bądź przyjeżdżania do miasta.

W pokazie fajerwerków, które były odpalane na południowym brzegu Tamizy, uczestniczyło w ostatnich latach ok. 100 tys. ludzi, nie licząc obserwujących to wydarzenie z dalszej odległości. Ze względu na duże zainteresowanie przez ostatnie pięć lat impreza była biletowana. W telewizji pokaz oglądało ok. 12 milionów osób.