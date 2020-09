"Byliśmy świadkami bezprecedensowej sytuacji". Niezapowiedziana inauguracja Łukaszenki

Uroczystość zaprzysiężenia Aleksandra Łukaszenki została zorganizowana w Pałacu Niepodległości w Mińsku. Przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej Lidzija Jarmoszyna wręczyła mu podczas ceremonii legitymację głowy państwa. Wśród gości miało być kilkadziesiąt osób. Wśród nich wojskowi, deputowani Izby Reprezentantów i Rady Republiki, reprezentanci innych instytucji, pracownicy mediów państwowych oraz działacze nauki, kultury i sportu.

Łukaszenka: Białorusini stali się narodem

Podczas uroczystości Łukaszenka przysięgał na konstytucję Białorusi, że będzie służyć narodowi. W wygłoszonym tam wystąpieniu mówił: "Kiedyś z Bożej woli naród Białorusi lekko i powiedzmy wprost nieoczekiwanie otrzymał niepodległość. […] Chłonąc od gorączki wyborczych batalii, zobaczyliśmy, jak dorośleje nasz naród. I może Białoruś wg światowych standardów jest młodym niepodległym państwem, to Białorusini nie są już dziećmi, a stali się narodem".

"Nie jest prezydentem. Jest nikim"

Paweł Łatuszka, będący członkiem opozycyjnej Rady Koordynacyjnej, określa dzisiejsze uroczystości jako "operację samozaprzysiężenie".

"Dzisiaj byliśmy świadkami bezprecedensowej sytuacji. Odchodzący prezydent, który twierdzi, że zdobył ponad 80% głosów na wyborach, przeprowadził operację specjalną odnośnie swojej samoinauguracji" – czytamy w oświadczeniu, rozpowszechnionym przez służbę prasową rady.

Łatuszka napisał, iż "jest oczywistym, że Alaksandr Łukaszenka jest prezydentem tylko OMONu i garstki zakłamanych urzędników". "Od dziś nie jest on już prezydentem Białorusi […] Dla nas, obywateli Białorusi i dla wspólnoty międzynarodowej, jest teraz nikim" – dodał opozycjonista.

Napięta sytuacja na Białorusi

Od 9 sierpnia w Mińsku i innych miastach Białorusi trwają protesty przeciwko prezydentowi kraju Aleksandrowi Łukaszence. Białorusini nie zgadzają się z wynikami wyborów, według których obecny prezydent utrzymał swój urząd.

Podczas ulicznych zamieszek wielokrotnie dochodziło już do strać z policjantami. Funkcjonariusze brutalnie tłumili protesty. Aresztowano kilka tysięcy osób. Oficjalnie potwierdzono także śmierć kilku osób. Kontrkandydatka Łukaszenki, Swiatłana Cichanouska została zmuszona do ucieczki na Litwę, skąd, pomimo początkowego apelu (zdaniem wielu komentatorów – wymuszonego przez KGB) o zaprzestanie protestów, w przesyłanych do mediów materiałach wideo wzywa Białorusinów do dalszego stawiania oporu.

17 września Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której odrzucił wyniki wyborów prezydenckich na Białorusi. Europosłowie wezwali do przeprowadzenia nowych wyborów prezydenckich w tym kraju, a UE do nałożenia sankcji na prezydenta Łukaszenkę i sprawców zatrucia Aleksieja Nawalnego.

