To wideo podbija sieć. Kierowca ratuje uciekającego przed funkcjonariuszami OMONu

Wczoraj wieczorem w wielu miastach na Białorusi (m.in. w Mińsku, Brześciu, Mohylewie, Witebsku i Żodzinie) odbyły się kolejne protesty przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki. Tym razem Białorusi wyrazili swój protest przeciwko potajemnemu zaprzysiężeniu Łukaszenki na prezydenta po niedawnych wyborach. Wiele państw Europy nie uznało tego wydarzenia.

Na jednym z filmików w internecie widać, jak jeden z protestujących ucieka przed funkcjonariuszami OMON. W pewnym momencie wsiada on do samochodu. Kierowca z piskiem opon wyminął stojących mu na przeszkodzie milicjantów. Brawurowa ucieczka zakończyła się sukcesem. Jak jednak podaje Andrzej Poczobut, dziennikarz i członek Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi, zatrzymany został autor nagrania.

Tajne zaprzysiężenie

Aleksandr Łukaszenka został dziś zaprzysiężony na prezydenta Białorusi. Jak donosi TV Biełsat, data uroczystości była do końca trzymana w tajemnicy. Pierwsza informacja na jej temat została podana już w czasie trwania ceremonii.

Uroczystość zaprzysiężenia Aleksandra Łukaszenki została zorganizowana w Pałacu Niepodległości w Mińsku. Przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej Lidzija Jarmoszyna wręczyła mu podczas ceremonii legitymację głowy państwa. Wśród gości miało być kilkadziesiąt osób. Wśród nich wojskowi, deputowani Izby Reprezentantów i Rady Republiki, reprezentanci innych instytucji, pracownicy mediów państwowych oraz działacze nauki, kultury i sportu.

Masowe protesty

Po 9 sierpnia na Białorusi wybuchły protesty przeciwko wynikom wyborów prezydenckich, które według oficjalnych danych wygrał z poparciem 80 proc. Aleksandr Łukaszenka, rządzący krajem od 26 lat. Z kolei międzynarodowi obserwatorzy wskazują, że w wyborach zwyciężyła Swaitłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji.

Podczas manifestacji przeciwko władzy wiele razy doszło już do strać z policjantami. Funkcjonariusze brutalnie tłumią protesty. Aresztowano już w sumie kilka tysięcy osób. Oficjalnie potwierdzono także śmierć 5 osób. Kontrkandydatka Łukaszenki, Swiatłana Cichanouska została zmuszona do ucieczki na Litwę, skąd, pomimo początkowego apelu (zdaniem wielu komentatorów – wymuszonego przez KGB) o zaprzestanie protestów, w przesyłanych do mediów materiałach wideo wzywa Białorusinów do dalszego stawiania oporu.

