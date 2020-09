Miliarder popierający Bidena spłacił długi przestępców, aby ci mogli głosować

Według nowelizacji prawa stanowego na Florydzie, obowiązującej od 2018 roku, więźniowie mogą głosować w wyborach prezydenckich pod warunkiem spłaty wszystkich grzywien, opłat i odszkodowań. Miliarder popierający w nadchodzących wyborach kandydata Demokratów Joe Bidena, postanowił pomóc osadzonym w spłacie zobowiązań, tak aby mogli oni zagłosować 3 listopada. Ponadto część z osadzonych może uzyskać prawo do głosowania tylko w przypadku wniesienia opłaty nawet w wysokości 1000 dolarów. Dla przeciętnego wyborcy rejestracja jest bezpłatna

Więźniowie Latynosi oraz Afroamerykanie, którzy zdążyli już wpłacić pieniądze za prawo do głosowania oraz kwota ich długów nie przekraczała 1500 dolarów, zostali zakwalifikowani do zwrotu poniesionych kosztów.

Bloomberg zebrał 16 mln dolarów, aby spłacić długi ponad 32 tys. więźniów. To nie pierwsze finansowe zaangażowanie byłego burmistrza Nowego Jorku w bieżącą politykę. Jak donosi portal "The Shade room" miliarder wydał do tej pory ponad 100 mln dolarów, aby usunąć Donalda Trumpa z urzędu.

Obecnie w Stanach Zjednoczonych można zaobserwować wzmożone działania polityków, mediów oraz celebrytów zmierzających do zachęcenia ludzi do głosowania w nadchodzących wyborach prezydenckich. Zdecydowana część amerykańskiego establishmentu medialnego oraz społecznego jest zaciętym wrogiem Donalda Trumpa.

Czytaj także:

Macierewicz: Sprzeciw koalicjantów był sporym zaskoczeniemCzytaj także:

40 proc. zakażonych pracowników służby zdrowia nie ma objawów