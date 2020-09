"Faworytka religijnych konserwatystów". Trump wskazał kandydatkę do Sądu Najwyższego

Włochy: Od ośmiu tygodni pogarsza się epidemia koronawirusa

We Włoszech od ośmiu tygodni notuje się "powolne i stopniowe" pogorszenie epidemii SARS-CoV-2, co odbija się na większym obciążeniu służby zdrowia – podkreślono we wspólnym raporcie Ministerstwa Zdrowia i krajowego Instytutu Zdrowia.