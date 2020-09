Spór między władzami stolicy i rządem ws. walki z pandemią. "Istnieje poważne ryzyko zdrowotne dla mieszkańców Madrytu"

Rząd centralny uważa, że środki podejmowane przez administrację regionalną nie są wystarczające, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa.

– Zalecamy zrewidowanie podejmowanych środków przeciwko pandemii i wzięcie pod uwagę rekomendacji naukowców i ekspertów – powiedział minister zdrowia Hiszpanii Salvador Illa. – To nie jest walka ideologiczna, ale epidemiologiczna – podkreślił.

Nowe obostrzenia w Madrycie

Ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa władze wspólnoty autonomicznej Madrytu wprowadziły w zeszłym tygodniu ograniczenia w przemieszczaniu się mieszkańców w 37 strefach sanitarnych regionu, a następnie w kolejnych ośmiu. Są to obszary, gdzie wskaźnik liczby zakażeń na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni wynosi 1000 lub więcej.

Tymczasem rząd centralny w Madrycie zalecił zamknięcie całego miasta i tych pobliskich gmin, gdzie liczba zakażeń wynosi 500 na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Zalecił także ogłoszenie zakazu konsumpcji przy kontuarach w restauracjach i ograniczenie o 50 proc. liczby klientów wpuszczanych do restauracyjnych ogródków w całym regionie Madrytu.

"To nie jest kwarantanna taka jak w marcu i kwietniu, ale ograniczenie swobody przemieszczania się polegające na zakazie wjazdu i wyjazdu mieszkańców z poszczególnych stref sanitarnych” – napisał dziennik „El Mundo”. Ograniczenie poruszania się przewiduje liczne wyjątki, takie jak wyjście do pracy, przychodni, banku, urzędu, w celu opieki nad chorymi, a także powrót do miejsca zamieszkania i inne, takie jak „siła wyższa” i sytuacja „absolutnej potrzeby”.

– Istnieje poważne ryzyko zdrowotne dla mieszkańców Madrytu – uzasadnił Illa w sobotę. Obecnie rząd rozważa „instrumenty prawne” w celu przejęcia kontroli zdrowotnej nad regionem. Według mediów hiszpańskich możliwe jest wprowadzenie w regionie stanu alarmowego, zgodnie z rt. 155 konstytucji, albo – co uważane jest za bardziej prawdopodobne - odwołanie się przez rząd do dekretu o tzw. „nowej normalności, który przewiduje możliwość interweniowania w regionie przez ministerstwo zdrowia ze względu na ochronę zdrowia publicznego.

Źródła rządowe w Madrycie, na które powołał się portal 20munutos.es, „mają nadzieję, że nie będzie to potrzebne, gdyż administracja lokalna przyzna się do błędów (w zarządzaniu kryzysem) i dostosuje do rekomendacji ministerstwa zdrowia w sprawie zamknięcia miasta i pobliskich gmin”.

Przewodnicząca regionu Madrytu z ramienia prawicowej Partii Ludowej (PP) Isabel Diaz Ayuso odpowiedziała w sobotę, że „byłaby gotowa zamknąć wszystkie dystrykty miasta i gminy, jeżeli takie samo kryterium rząd centralny zastosuje wobec reszty Hiszpanii, i jeżeli zacznie przeprowadzać testy PCR (na obecność koronawirusa - PAP) na lotnisku międzynarodowym w stolicy oraz na stacjach kolejowych”.

– Podejmiemy wszelkie środki w celu ochrony mieszkańców. Jednak współpraca (z ministerstwem zdrowia) nie może polegać na narzucaniu rozwiązań – powiedział regionalny wiceminister ds. zdrowia Antonio Zapatero.

Konfrontacja polityczna miedzy lewicowym rządem centralnym a rządem regionalnym Madrytu, gdzie rządzi prawicowo-liberalna koalicja PP i Ciudadanos, była powodem dymisji w miniony piątek wybranego wspólnie i zaledwie dwa dni wcześniej rzecznika madryckiej grupy ds. walki z Covid-19, Emilia Bouzy, który miał koordynować działania między obu administracjami.

Oddziały intensywnej terapii w Madrycie już są u granicy swoich możliwości, nie ma niezależnej agencji zdrowia publicznego, która ustanawiałaby jasne kryteria działania, nie ma wiarygodnych, całościowych i stale aktualizowanych danych, potrzebnych do podejmowania decyzji” – pisał w piątek „El Mundo”.

– Jesteśmy statkiem podczas burzy i pozbawionym GPS – podsumował profesor zdrowia publicznego Uniwersytetu Pompeu Fabra, Fernando Garcia Benavides, w Barcelonie, cytowany przez gazetę. – Madryt jest teraz jak Włochy na początku pandemii – dodał.

Czytaj także:

"Strach niestety odebrał rozum wielu osobom". Dr Chazan o obostrzeniach związanych z epidemią