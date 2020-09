Armenia i Azerbejdżan walczą w Górskim Karabachu. USA wzywają do powstrzymania przemocy

Co najmniej 23 osoby zginęły w niedzielę, gdy dwie byłe republiki radzieckie walczyły o region Górskiego Karabachu. Region ten jest uznawany na arenie międzynarodowej jako część Azerbejdżanu, ale jest kontrolowany przez etnicznych Ormian. Kiedy oderwał się na początku lat 90., dziesiątki tysięcy zginęło w walkach.

Prezydent Azerbejdżanu Ilham Aliyev poinformował w niedzielę, że jest przekonany o odzyskaniu kontroli nad regionem.

W niektórych częściach Azerbejdżanu, a także w Armenii i Górskim Karabachu ogłoszono stan wojenny.

Konflikt w górach Kaukazu pozostaje nierozwiązany od ponad trzech dekad. W lipcowych starciach granicznych zginęło tam co najmniej 16 osób, wywołując największą od lat demonstrację w stolicy Azerbejdżanu, Baku, gdzie domagano się odzyskania regionu.

Każdy gwałtowny wzrost przemocy może zagrozić rynkom, ponieważ Kaukaz Południowy to korytarz dla rurociągów przesyłających ropę i gaz ziemny z Morza Kaspijskiego na rynki światowe.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan obiecał poparcie dla Azerbejdżanu, wzywając świat do stanięcia po stronie tego kraju w jego „walce z inwazją i okrucieństwem”. Azerbejdżanie to głównie tureccy naród, z którym Turcja ma bliskie powiązania. Rosja, tradycyjnie postrzegana jako sojusznik Armenii, wezwała do natychmiastowego zawieszenia broni i prowadzi rozmowy w celu ustabilizowania sytuacji.

Prezydent Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone starają się powstrzymać przemoc. Z kolei Departament Stanu USA wezwał obydwa kraje do "natychmiastowego zaprzestania działań wojskowych" i potępił eskalację przemocy.

