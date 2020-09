Eksperci alarmują. COVID-19 może obniżać poziom testosteronu

"Musicie być gotowi na każdy wariant". Putin o "bardzo niebezpiecznym przeciwniku"

Prezydent Władimir Putin nazwał we wtorek koronawirusa "bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem", z którym zetknęła się Rosja. Na spotkaniu z rządem na temat pandemii Putin zalecił władzom regionów Rosji, by były gotowe do każdego...