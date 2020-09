Francja wprowadza zakaz hodowli norek na futra

– Zmieniło się nasze podejście do dzikich zwierząt – ogłosiła w środę minister ekologii Barbara Pompili. – Nadszedł czas, aby fascynacja naszych przodków tymi dzikimi istotami nie oznaczała już, że trafiają one do niewoli – dodała.

Zapowiedziała, że Francja będzie stopniowo wprowadzać zakaz wykorzystywania zwierząt w wędrownych cyrkach w ramach szeroko zakrojonych nowych środków dotyczących dobrostanu zwierząt.

Zostanie wprowadzony również zakaz hodowli norek na futra oraz trzymania delfinów i orek w niewoli w parkach morskich.

Minister nie nakreśliła dokładnego harmonogramu zmian, ale zapowiedziała, że będą one realizowane "w kolejnych latach". Nowe przypisy nie będą miały zastosowania do ogrodów zoologicznych i innych stałych atrakcji lub pokazów.

Pompili powiedziała, że ​​rząd w Paryżu zaoferuje pakiet w wysokości 8 mln euro na pomoc cyrkom i parkom morskim w dostosowaniu się do nowego planu.

Zapowiedź francuskiej minister została okrzyknięta "historycznym zwycięstwem" przez czołowe organizacje praw zwierząt. Jednocześnie spotkała się z krytyką i gniewem branży cyrkowej.

