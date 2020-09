Rekord zakażeń na Ukrainie. Parlament idzie na kwarantannę

Wykryto pierwszy przypadek grypy sezonowej. Choruje 9-miesięczne dziecko

Pierwszy przypadek zakażenia wirusem grypy w tym sezonie we Włoszech wykryto we wtorek w Parmie – poinformowały miejscowe służby medyczne. Według ekspertów nie jest to nowy wirus i dlatego należy spodziewać się mniej zachorowań niż w...