Oburzający wpis "The Washington Post". Gazeta zastanawia się "jak to jest nie musieć myśleć więcej o Trumpie"

Kilkanaście godzin temu prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że jego doradczyni Hope Hicks uzyskała pozytywny test na koronawirusa, a on i jego małżonka wciąż oczekują na wynik.

"Hope Hicks, która tak ciężko pracowała, nie robiąc nawet małej przerwy, właśnie uzyskała pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. Okropne! Pierwsza Dama i ja czekamy na wyniki naszych testów. W międzyczasie rozpoczniemy proces kwarantanny!" – poinformował na Twitterze.

Około godz. 7.00 polskiego czasu na Twitterze prezydenta USA pojawiła się informacja, że również testy przeprowadzone na nim i jego małżonce Melanii dały wynik pozytywny.

"Dzisiejszej nocy, Melania i ja uzyskaliśmy wynik pozytywny na COVID-19. Natychmiast rozpoczniemy proces kwarantanny i odzyskiwania zdrowia. RAZEM to przejdziemy!" – napisał Trump.

Na wiadomość o chorobie prezydenta Stanów Zjednoczonych zareagował dziennik "The Washington Post". Na oficjalnym profilu tytułu na Twitterze zamieszczono wpis, który wywołał lawinę negatywnych komentarzy.

„Wyobraźcie sobie, jak to będzie nie musieć już nigdy myśleć więcej o Trumpie” – brzmiał tweet. Było to bezpośrednie nawiązanie do doniesień o zakażeniu Trumpa.

Wpis wywołał lawinę negatywnych komentarzy. Część internautów oskarżyła nawet właściciela gazety, Jeffa Bezosa, o to że nie jest przyzwoitą osobą, jeśli toleruje takie wpisy w podległym mu medium. W wyniku ogromnej ilości negatywnych komentarzy odnoszących się do wpisu, został on szybko skasowany.