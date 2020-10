Kompromitacja Niemiec. Rząd nie sprawdził tego, co dostał z Rosji

Całkowy lockdown we Włoszech? Jest komentarz eksperta

We Włoszech nie ma powodów do tego, by wprowadzić ponownie całkowity lockdown – zapewnił szef krajowej Rady Służby Zdrowia Franco Locatelli. Tak odniósł się w niedzielę do notowanego w ostatnich tygodniach wyraźnego wzrostu liczby zakażeń.