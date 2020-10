Deutsche Bank sprzedaje dzieła sztuki. Ma jedną z największych kolekcji na świecie

Cejrowski: BLITZ

Robić coś „po amerykańsku” to znaczy szybko, od ręki, prosto do celu, skutecznie załatwione. Komuś się ten styl nie podoba – trudno. A kto chciałby się w Ameryce guzdrać – przegra. Piękne słówka to nie tu. Nawet tutejsza gramatyka skraca...