Trump: Nie mam już koronawirusa. Jestem w świetniej formie

Ubiegający się o reelekcję Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami stacji powiedział, że nabył odporność na wirusa SARS-CoV-2. Jak zapowiedział, zamierza powrócić do przerwanej kampanii prezydenckiej.

– Zdałem najwyższy test, najwyższe standardy i jestem w świetnej formie. Pokonałem tego szalonego, strasznego chińskiego wirusa – powiedział w rozmowie telefonicznej ze stacją Fox News.

Trump uderzył także w swojego kontrkandydata do Białego Domu, Joe Bidena. Sztab wyborczy kandydata Demokratów codziennie publikuje jego wyniki testu na obecność koronawirusa.

– Wygląda na to, że jestem odporny. Macie prezydenta, który nie musi ukrywać się w piwnicy, jak jego przeciwnik – stwierdził Trump. – Jak spojrzycie na Joego, wczoraj (w sobotę) strasznie kaszlał, potem chwytał maskę, a potem kaszlał (...)" - zauważył Trump. "Nie wiem, co to oznacza, ale prasa niewiele o tym mówi – dodał.

Prezydent USA przekazał 2 października, że jest zakażony koronawirusem. Następne 3 dni spędził w szpitalu.

Wybory prezydenckie w USA odbędą się za 3 tygodnie.

