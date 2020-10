Szokujące plany holenderskie ministra zdrowia. Cenckiewicz: Misterium nieprawości

Holenderski minister zdrowia Hugo de Jonge powiedział we wtorek w parlamencie, że nieuleczalnie chore dzieci w wieku od 1 do 12 lat prawdopodobnie otrzymają dostęp do eutanazji. Do tej pory eutanazję przeprowadzono jedynie w przypadku ciężko chorych niemowląt do pierwszego roku życia oraz dzieci powyżej 12 roku życia.

De Jonge powiedział, że eutanazja powinno być dostępna dla „małej grupy nieuleczalnie chorych dzieci”. W tej grupie ma się znajdować od pięciu do dziesięciu dzieci rocznie, które cierpią „w niektórych przypadkach niepotrzebnie, przez długi czas, bez żadnej perspektywy poprawy”.



Lekarze mają zapewniać chorym opieką paliatywną, albo mogą również zagłodzić ciężko chore dzieci na śmierć



Do sprawy odniósł się Sławomir Cenckiewicz na Twitterze. "Misterium nieprawości" – podsumował.







