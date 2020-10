"Ten barbarzyński akt poruszył Polaków". Andrzej Duda pisze do Macrona

"Z wielkim ubolewaniem przyjąłem do wiadomości tragiczną informację o ataku terrorystycznym na francuskiego nauczyciela Samuela Paty. Ten barbarzyński akt poruszył wszystkich Polaków" – napisał Andrzej Duda.

Nauczyciel został brutalnie zamordowany przez 18-letniego Abdullaha A., urodzonego w Moskwie Czeczena. Ofiarę znaleziono z obciętą głową w pobliżu szkoły.

"W tradycji europejskiej szkoła to miejsce promowania szacunku dla wiedzy i prawdy, na które nikt nie powinien podnosić ręki. Zdecydowane działania podjęte przez Pana i rząd Republiki są odważne i bezwarunkowe. Proszę pozwolić mi wyrazić przekonanie, że wydarzenia takie jak to w Conflans-Sainte-Honorine – pomimo swojej tragedii – wbrew zamiarom złoczyńców, mogą stać się umocnieniem dla wspólnoty. Manifestacje ostatnich dni we Francji, są tego najlepszym dowodem" – czytamy w depeszy polskiego prezydenta.

Podkreśla w niej, że "z uznaniem obserwuje jedność francuskiego społeczeństwa wobec tej tragedii". "Pozwala to wierzyć, że radykalizm nigdy nie zwycięży, a Francja wyjdzie z tego zasmucającego doświadczenia obronną ręką" – uważa Andrzej Duda.

"W imieniu moim oraz całego polskiego społeczeństwa, proszę Waszą Ekscelencję o przyjęcie wyrazów solidarności z Republiką i współczucia dla rodziny pana Samuela Paty" – pisze do Macrona prezydent RP.

Czytaj także:

Odciął głowę nauczycielowi. Wstrząsające doniesienia z Francji