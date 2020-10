Co najmniej jedna osoba nie żyje, kilka jest rannych – to bilans ataku nożownika, do którego doszło w czwartek w pobliżu jednego z kościołów w Nicei.

Minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin poinformował, że w mieście trwa operacja policyjna. Z kolei burmistrz Nicei Christian Estros przekazał, że podejrzany o atak został aresztowany. Wszystko wskazuje na to, że był to zamach terrorystyczny.