Ponad 35 tys. nowych zakażeń koronawirusem w ciągu doby. Niepokojące dane z Francji

Dzień wcześniej francuskie władze informowały o ponad 49 tys. nowych infekcji i 256 kolejnych zgonach. W ostatnią niedzielę odnotowano rekordową liczbę zakażeń – ponad 52 tysiące.

Oficjalny bilans pandemii we Francji to obecnie 1,36 mln wykrytych infekcji i 36 788 zgonów osób zakażonych koronawirusem.

W piątek rozpoczął się we Francji drugi ogólnokrajowy lockdown, co oznacza m.in zakaz przemieszczania się bez konkretnej przyczyny. Jak stwierdził premier Jean Castex, który wcześniej wielokrotnie deklarował, że zrobi wszystko, by drugiego lockdownu uniknąć, "po prostu nie było innego wyjścia". Ograniczenia mają potrwać miesiąc, choć prezydent Emmanuel Macron stwierdził w środę, że mogą zostać zniesione wcześniej, o ile liczba nowych zakażeń spadnie poniżej 5 tys. dziennie.