Nietypowy spot wyborczy Trumpa. "Głosuj!, głosuj!, głosuj!"

We wtorek, 3 listopada, w Stanach Zjednoczonych odbywają się wybory prezydenckie. O Biały Dom walczą obecnie urzędująca głowa państwa Donald Trump (Partia Republikańska), były wiceprezydent w administracji Baracka Obamy Joe Biden (Partia Demokratyczna). Oprócz nich o fotel prezydenta walczą także Jo Jorgensen (Partia Libertariańska), Howie Hawkins (Zieloni) i inni kandydaci, jednak wiadomo, że tylko dwóch głównych kandydatów ma szansę na wygraną.

Według danych przekazywanych przez media zza oceanu, ponad połowa wypełnionych kart wyborczych może pochodzić z głosowania korespondencyjnego.

W środę nad ranem powinniśmy poznać sondażowe wyniki wyborów, jednak liczenie głosów potrwa dużo dłużej.

"Głosuj, głosuj, głosuj"

Kandydat Republikanów zamieścił na swoim profilu na Twitterze wpis zawierający wideo, którym chce przekonać wyborców do oddania na niego głosu. Na filmie widać, jak Trump tańczy do podłożonej ścieżki dźwiękowej, którą jest jeden z popularnych hitów muzyki rozrywkowej. Trump podpisał materiał trzykrotnym wezwaniem do głosowania.

