Dramatyczna sytuacja we Francji. Tak wielu zgonów nie było od kwietnia

Na opublikowany we wtorek bilans ofiar koronawirusa składają się zgony stwierdzone w ciągu ostatniej doby w szpitalach, było ich 426, oraz śmierci do których doszło w domach opieki - od piątku odnotowano ich 428. We Francji liczba zgonów na COVID-19, do których dochodzi w placówkach opiekuńczych podawana jest dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki.

Łączna liczba osób, które zainfekowały się wirusem SARS-CoV-2 we Francji, przekroczyła we wtorek 1,5 mln. Epidemia w tym kraju pochłonęła życie 38 289 chorych.

W szpitalach na COVID-19 leczonych jest 26 265 pacjentów, niemal sześć razy więcej niż na początku września. W szczytowym momencie pierwszej, wiosennej fali epidemii w szpitalach przebywało ponad 32 tys. chorych. Na oddziałach intensywnej terapii leży 3 878 pacjentów z koronawirusem, w najgorszych dniach pierwszego szczytu zachorowań było ich ponad 7 tys.

We Francji szybko rośnie liczba związanych z epidemią zgonów. Według zestawienia agencji Reutera, ich liczba zwiększyła się średnio o 73 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia.

Liczba nowych zakażeń we Francji gwałtownie rośnie od początku października. Pierwszego dnia października wykryto ich 13 970. Największy do tej pory dzienny przyrost infekcji - 52 010 odnotowano w niedzielę 25 października. We wtorek tygodniowa średnia krocząca nowych infekcji wynosiła 43 438 i była to najwyższa wartość od początku epidemii.

W piątek rozpoczął się we Francji drugi ogólnokrajowy lockdown, co oznacza m.in. zakaz wychodzenia z domu bez uzasadnionej potrzeby. Jak zaznaczył premier Jean Castex - "po prostu nie było innego wyjścia".

