Zdjęcie skąpo ubranej modelki "polubione" przez profil papieża. Watykan bada sprawę

Modelka Natalia Garibotto pochodzi z Brazylii, w serwisie Instagram jej konto obserwuje ponad 2,4 mln użytkowników.

Uwagę internatów oraz samej modelki zwróciło jednak „polubienie” jednej z jej fotografii z konta papieża Franciszka. Nie wiadomo kto z osób administrujących kontem „polubił” zdjęcie, na którym była skąpo ubrana kobieta.

Kiedy jednak ktoś zwrócił na to uwagę, modelka oraz jej agencja wykorzystały zamieszanie do celów marketingowych. W komentarzach Garibotto napisała: "Przynajmniej pójdę do raju", a agencja modelki reklamowała fotografię z podpisem: „Otrzymaliśmy błogosławieństwo od papieża".

Catholic News Agency, powołując się na źródła zbliżone do biura prasowego Watykanu, informuje jednak, że Watykan bada jak doszło do "polubienia" fotografii.

