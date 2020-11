Makabryczna zbrodnia w Berlinie. Ślady wskazują na kanibalizm

Zwłoki 44-letniego montera Stefana T. odkryto 8 listopada. Mężczyzna wyszedł z domu na początku września i nigdy nie wrócił. Wczoraj policja odnalazła w berlińskiej dzielnicy Pankow kolejne części jego ciała. Wcześniej na kości ofiary natknęli się spacerowicze.

Psy wyszkolone do poszukiwania ludzi doprowadziły śledczych do mieszkania 41-letniego Niemca. Według informacji agencji prasowej DPA mężczyzna jest z zawodu nauczycielem. To z nim Stefan T. miał się umówić przez portal randkowy. Nauczyciel jest podejrzany o morderstwo na tle seksualnym i przebywa obecnie w areszcie.

Z ustaleń niemieckiej prokuratury wynika, że w sprawie istnieją poszlaki wskazujące na kanibalizm. Sprawca szukał w internecie informacji na temat kanibalizmu i wchodził na platformy randkowe, na których miał kontakt także z ofiarą. W mieszkaniu podejrzanego znaleziono noże i piłę do kości, a także ślady krwi.

– Sprawca miał zamordować ofiarę i zaspokoić swój instynkt seksualny – powiedział prokurator z Berlina Martin Steltner.