Szczepienia na COVID-19 już w grudniu. Zdecydowana deklaracja Trudeau

Decyzja o dopuszczeniu szczepionki Pfizera w Kanadzie jest spodziewana w najbliższych dniach, premier zapewnił, że rygorystyczne procedury dopuszczania leków na kanadyjski rynek gwarantują bezpieczeństwo szczepionki. – Kanada znana jest ze swoich wysokich standardów proceduralnych – podkreślił Trudeau podczas konferencji prasowej.

Plan szczepień

Pierwsza partia szczepionek Pfizera to 249 tys. dawek, przeznaczonych głównie dla mieszkańców domów opieki dla osób starszych i personelu tych placówek. Szczepionka ta musi być podawana w dwóch dawkach, co oznacza, że pierwsza partia trafi do 124,5 tys. osób. Dostawa będzie podzielona proporcjonalnie do wielkości liczby mieszkańców prowincji.

Szczepionka trafi do 14 centrów dystrybucyjnych w 10 kanadyjskich prowincjach, gdzie będzie mogła być bezpiecznie przechowywana w temperaturze minus 80 st. C. Z powodu tak złożonych wymogów dystrybucji, trzy kanadyjskie terytoria (Nunavut, Terytoria Północno-Zachodnie i Jukon) zdecydowały się na szczepionki, których przechowywanie nie wymaga specjalistycznych zabezpieczeń.

Jak poinformował generał Dany Fortin, któremu rząd federalny powierzył organizację dystrybucji, trwają ćwiczenia sprawdzające skuteczność logistyki. Fortin dodał, że pracownicy służby zdrowia będą mogli rozpocząć szczepienia dzień lub dwa po dotarciu do Kanady dostaw od Pfizera.

Kanada zamówiła ponad 400 mln dawek szczepionek u siedmiu producentów, co oznacza ponad 10 dawek na mieszkańca. Health Canada, czyli federalny resort zdrowia, pracuje obecnie nad dokumentacją złożoną przez trzy inne firmy poza Pfizerem: Moderna, AstraZeneca i Jannsen. Te szczepionki nie wymagają tak niskich temperatur przechowywania.

Apel premiera Trudeau

Trudeau dodał, że w pierwszym kwartale przyszłego roku rząd Kanady spodziewa się dostaw 6 mln dawek szczepionki Pfizera oraz Moderny. Oznacza to możliwość zaszczepienia 3 mln osób, obie szczepionki są podawane w dwóch dawkach w odstępie miesiąca.

Premier podkreślił jednak, że pomimo iż szczepionki są w drodze, „nie możemy pozwolić sobie na opuszczenie gardy”. – Nie ochronią was, jeśli zachorujecie teraz na COVID – powiedział i zaapelował o przestrzeganie lekarskich zaleceń, od częstego mycia rąk do utrzymywania odległości.

Szczepionki zamawia rząd federalny, organizacja szczepień należy do poszczególnych prowincji i terytoriów. Jak poinformował w poniedziałek premier Ontario Doug Ford, w tej najludniejszej prowincji, gdzie mieszka ok. 40 proc. ludności kraju, szczepionka będzie najpierw podawana mieszkańcom i personelowi domów opieki dla starszych osób, pracownikom służby zdrowia zatrudnionym w szpitalach oraz innym pracownikom tych placówek, dorosłym mieszkańcom społeczności rdzennych mieszkańców oraz osobom z chorobami przewlekłymi.