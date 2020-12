YouTube będzie usuwał filmy zawierające stwierdzenia o fałszowaniu wyborów w USA

Włochy: Imigranci z Chin jeżdżą do swojego kraju zaszczepić się przeciwko COVID-19

Tysiące imigrantów z Chin mieszkających na stałe we Włoszech poleciało ostatnio do swojego kraju, by zaszczepić się przeciwko koronawirusowi. Wielu wróciło do Italii, inni boją się z powodu wysokiej liczby zakażeń - poinformowała włoska...