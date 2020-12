Uczelnia szacuje, że od wybuchu epidemii w USA odnotowano łącznie 16 mln 715 932 przypadki zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga w sumie 303 500.

"Najbliższe cztery do sześciu miesięcy mogą stać się najgorszym okresem epidemii"

Amerykańska witryna medialna CNET podkreśliła we wtorek, że według filantropa i byłego prezesa zarządu korporacji Microsoft Billa Gatesa koronawirus może stanowić zagrożenie do 2022 roku. Apelując o ostrożność wyraził on zarazem nadzieję na powrót do stanu bliskiego normalności pod koniec przyszłego lata.

Biznesman i dobroczyńca, który za pośrednictwem Fundacji Billa i Melindy Gatesów finansuje wiele badań medycznych, w tym programów szczepień, przyznał, że prawdopodobnie 2021 rok będzie ciężki.

– Niestety, najbliższe cztery do sześciu miesięcy mogą stać się najgorszym okresem epidemii – przewidywał w telewizji CNN.

Powołując się na szacunki Uniwersytetu Waszyngtońskiego Gates wskazywał na możliwość tym okresie kolejnych 200 tysięcy ofiar śmiertelnych COVID-19. Apelował o noszenie maseczek i unikanie kontaktów z ludźmi spoza własnych domów, co może zapobiec dużej liczbie zgonów. Opowiadał się za wsparciem innych krajów w batalii z wirusem.

– Jeśli nie pomożemy innym krajom wyeliminować tej choroby i nie osiągniemy wysokich wskaźników szczepień w naszym kraju, pozostanie ryzyko nawrotu (pandemii) – ostrzegł.

Zapytany, czy któraś z wprowadzanych szczepionek jest lepsza niż inne, Gates jednoznacznie zaprzeczył.

Jak dodał były szef Microsoft, podobnie jak byli prezydenci Bill Clinton, Barack Obama i George W. Bush, a także prezydent elekt Joe Biden, mógłby zaszczepić się publicznie. Zastrzegł jednocześnie, że wolałby poczekać na swoją kolej i „nie pociągać za sznurki”, aby przyspieszyć otrzymanie szczepionki.

Wcześniej Gates wyraził przekonanie, że „prawie wszystkie” szczepionki przeciw koronawirusowi będą w użyciu do lutego przyszłego roku.

Czytaj także:

Biden wybrany na prezydenta. Padły ważne słowa